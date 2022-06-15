Afşin'de jandarma personeli yabancı dil öğreniyor Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde hayata geçirilen "Afşin Jandarma Personeli Dil Okulu'nda" projesi kapasında jandarma personeli Almanca ve İngilizce öğreniyor. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde hayata geçirilen "Afşin Jandarma Personeli Dil Okulu'nda" projesi kapasında jandarma personeli Almanca ve İngilizce öğreniyor. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen proje kapsamında Afşin Gençlik Merkezi'nde jandarma personeline yönelik A1 düzeyinde Almanca ve İngilizce dersler veriliyor. İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Özgür Gümüşay, gazetecilere, ilçedeki askeri personellerin yabancı dil konusunda da donanımlı olması gerektiğini söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da imzalan projeyle hedeflerinin askeri personellere Almanca ve İngilizce eğitimi vererek, yabancı dil eğitimlerine katkıda bulunmak olduğunu ifade etti. AA / Sinan Doruk - Güncel Jandarma Hisarcık Afşin Güncel Haberler

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