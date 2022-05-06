AFRİKA'DAN GÖÇ EDEN PELİKANLAR ERZİNCAN'DA MOLA VERDİ - Haberler

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AFRİKA'DAN GÖÇ EDEN PELİKANLAR ERZİNCAN'DA MOLA VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AFRİKA'da kışı geçiren pelikanlar, göç yolunda Erzincan'ın yeşil ovası ile Karasu Nehri'nde mola verdi.

ERZİNCAN (DHA) - AFRİKA'da kışı geçiren pelikanlar, göç yolunda Erzincan'ın yeşil ovası ile Karasu Nehri'nde mola verdi. Pelikanlar bir çoban tarafından dron ile görüntülendi.

Havaların ısınmasıyla birlikte göçmen kuşların göç yolculuğu başladı. Sonbahar aylarıyla birlikte Afrika başta olmak üzere sıcak bölgelere göç ederek kışı geçiren pelikanlar, havaların ısınmasıyla geri döndü. Afrika'dan gelen pelikanlar Erzincan'daki Karasu Nehri ve yeşile bürünen ovada mola verdi. 10 civarında pelikan, çobanlık yapan Mert Yılmaz tarafından dron ile havadan görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karasu Nehri, Erzincan, Afrika, GÖÇ, Güncel, Haberler

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