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AFGANİSTAN UYRUKLU 24 KAÇAK, SU DEPOSUNDA YAKALANDI

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VAN'ın Gevaş ilçesinde, jandarmanın çalışmaları kapsamında, eski su deposuna gizlenen Afganistanuyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'ın Gevaş ilçesinde, jandarmanın çalışmaları kapsamında, eski su deposuna gizlenen Afganistan

uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler tarafından Gevaş ilçesinin Yoldöndü bölgesinde arazideki pusu faaliyetinde, Hasbey Mahallesi'nde eski su deposunda Afgan 24 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerle yapılan görüşme sonrası sınırdan yasa dışı yollarla geçiş yapmalarına imkan sağladıkları tespit edilen 2 kişi hakkında araştırmalara başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Doğrudan veya dolaylı olarak, mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek için, bir kişinin vatandaşlığını taşımadığı veya daimi ikametgah sahibi olmadığı bir taraf devlete yasa dışı girişinin temin edilmesinin önlenmesine yönelik çalışmalarımız devam edecektir denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Afganistan Göçmen Gevaş Güncel Haberler

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