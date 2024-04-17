AFAD, Elazığ'da meydana gelen depremde 3 bin 774 kişiyi barındırıyor
AFAD, Elazığ'da meydana gelen depremde 3 bin 774 kişiyi barındırıyor. Depremde birçok ev yıkılırken, AFAD tarafından çadır ve barınaklar kuruldu.
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