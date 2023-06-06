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Adıyaman'ın Besni ilçesinde deprem hasarlı binalar yıkılıyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde deprem hasarlı binalar yıkılıyor

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu kapsamda ağır hasar aldığı belirlenen ve 1940 yılından bu yana hizmet veren binanın yıkımı ihale sürecinin ardından başladı. Ekipler tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleri yardımıyla binanın yıkımı gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Bu kapsamda ağır hasar aldığı belirlenen ve 1940 yılından bu yana hizmet veren binanın yıkımı ihale sürecinin ardından başladı.

Ekipler tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleri yardımıyla binanın yıkımı gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Adıyaman Güncel Haberler

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