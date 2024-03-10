Adıyaman'da Ruhsatsız Tabanca ve Av Tüfeği Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı
Adıyaman'ın ilçesindeki bir bağ evinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, mermi ve fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalındaki bir bağ evinde ruhsatsız tabanca ile av tüfeği olduğu bilgisini aldı.
Ekipler, adreste yaptıkları aramada, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 74 mermi, 32 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.