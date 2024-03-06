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Adıyaman'da Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

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Adıyaman'da Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte kadınlar bir araya geldi ve basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı Birsen Günay, kadınların öneminden bahsetti ve kadınların toplumun her alanında başarılar elde ettiğini vurguladı. Program sonunda kadınlara karanfil verildi. Etkinliğe AK Parti Adıyaman milletvekilleri ve il başkanı da katıldı.

Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği tarafından etkinlik düzenlendi.

Perre Uygulama Oteli'nde bir araya gelen dernek üyeleri burada basın açıklaması yaptı.

Dernek Başkanı Birsen Günay burada yaptığı açıklamada, kadınların öneminden bahsetti.

Günay, şöyle konuştu:

"Kadınlar, yıkıldığında ayağa kalkan ve küllerinden doğan Anka kuşu gibidirler. Yaşamımızda fark oluşturan kadınlarımızı sadece Kadınlar Günü'nde değil her gün başınızın tacı edinin. Onlardan alınan ilhamla dünyanın daha güzel bir yer haline geldiğini unutmayınız. Eğitim, bilim, kültür, sanat, siyaset, ekonomi ve spor gibi her alanda büyük başarılar ortaya koyan kadınlarımız, annelik gibi manevi rollerin yanında, bu gün toplum içerisinde söz sahibi olmanın da haklı onurunu yaşamaktadır. Aile kurumunun temeli, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak, toplumumuzun temel ve ortak sorumluluğudur." dedi.

Program sonunda kadınlara karanfil verildi.

Etkinliğe, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, Hüseyin Özhan, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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