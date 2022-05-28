Adıyaman'da hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA - İsmail Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Adıyaman'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet ve Turgut Özal mahallelerindeki iki evden cep telefonu ve para çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri C.Y'yi (37) düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / İsmail Kaya - Güncel

Hisarcık Adıyaman Asayiş Kahta Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title