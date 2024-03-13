Adıyaman'da ağıla giren kurdun koyunlara saldırdığı anlar güvenlik kamerasında

Adıyaman'da ağıla giren kurdun 2 koyunu öldürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kuyulu köyünde hayvancılık yapan Hamza Altun'a ait ağıla kurt girdi. Koyunlarından 2'sinin öldürüldüğünü gören Altun, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Hamza Altun, gazetecilere, ağıldaki 110 koyunundan 2'sinin kurt tarafından öldürüldüğünü, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirtti.

Kurdun ağıldaki koyunlara saldırma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.