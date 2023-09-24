Adana Polisi Piknik Yapan Vatandaşları Hırsızlara Karşı Uyardı

Adana polisi, mesire alanlarında piknik yapan vatandaşlara broşür dağıtarak, hırsızlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ile Çukurova ve Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu mesire alanlarında önlem aldı. Polis piknik yapmaya gelen vatandaşları durdurup, onları hırsızlara karşı uyardı. Polis "piknik yaparken soyulmayın" diyerek araçlarında değerli eşya bırakmamaları, araçlarını piknik yaptıkları yerde görecekleri bir alana koymalarını söyledi. Ayrıca polis, vatandaşlara piknik alanında ne yapmaları gerektiğini ve hırsızlara karşı ne gibi önlemler almaları gerektiğini anlatan broşürler dağıttı. - ADANA