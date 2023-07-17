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Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Karaisalı Bucak Mahallesi'nde öğlen saatlerinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karaisalı Bucak Mahallesi'nde öğlen saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar hemen orman ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangını söndürme çalışması devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karaisalı Adana Güncel Haberler

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