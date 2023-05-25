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Adana merkezli sahte ilanla dolandırıcılık soruşturmasında gözaltı sayısı 11'e çıktı

Adana merkezli sahte ilanla dolandırıcılık soruşturmasında gözaltı sayısı 11'e çıktı

Güncel Haberler

Adana merkezli 4 ilde, internetten verdikleri sahte araç satış ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı öne sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi daha yakalandı.

Adana merkezli 4 ilde, internetten verdikleri sahte araç satış ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı öne sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi daha yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internetten sahte araç satış ilanı vererek dolandırıcılık yapan gruba yönelik 23 Mayıs'ta Adana merkezli 4 ilde düzenlediği operasyon kapsamında 1 şüphelinin daha kimliğini belirledi.

Ekipler, zanlıyı saklandığı adrese baskın yaparak yakaladı.

Böylelikle, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine internetten sahte araç satış ilanı vererek dolandırıcılık yapan gruba yönelik operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına almıştı. Adreslerde, farklı kişilere ait banka kartları ile çok sayıda cep telefonu ve SIM kart ele geçirilmişti.

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Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

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