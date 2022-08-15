Adana haber: Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 20 obje ele geçirildi Adana haber: Adana'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 17 sikke ve 3 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Adana'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 17 sikke ve 3 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde şüpheli M.R.S'nin üstünü aradı. Aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 17 sikke, üstünde haç işareti bulunan bir küpe ve yüzük parçası olduğu düşünülen 2 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan M.R.S, jandarma karakoluna götürüldü. Güncel AA / Eren Bozkurt Jandarma Adana Güncel Haberler

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