Adana gündem haberleri | Adanalı Üreticiler Mısırda Taban Fiyatın Açıklanmamasına Tepkili: "Hasat Sevinci Yaşamıyor, Büyük Tasa Çekiyoruz"

Adana'da hasada hazırlanan mısır üreticileri, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'a hala taban fiyatın açıklanmaması ve ithalat yapılmasından dert yandı. Üreticiler, "Hasat sevinci yaşamıyor, büyük tasa çekiyoruz" dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana'nın Karataş ilçesi Sirkenli köyünde hasada hazırlanan mısır üreticileriyle bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi.

Barut'a özellikle artan üretim maliyetleriyle ilgili dert yanan mısır üreticisi Fikri Köylü, "Hasat sevinci yaşamıyoruz, çok büyük tasa çekiyoruz. Alnımızın teri kurumadı hala. Bundan 1 ay önce borsada 7 lira olan mısırın fiyatı sürekli düşüyor, şu an 5-5,5 lira civarında. Geçen sene 2 bin lira olan gübreyi bu sene 13-14 bin liraya aldık. Çiftçi borç harç geçiniyor, durumu iyi olan yok. Mısıra iyi bir fiyat verilmezse, en az 7 lira olmazsa seneye bunu eken olmaz" diyerek dert yandı.

Aynı köydeki çiftçilerden Remzi Kekilli ve Hüseyin Köylü de üretim maliyetlerinin düşürülmesini ve mısır üreticilerinin sesinin duyulmasını istedi.

"YİNE İTHALAT YOLUNU SEÇTİLER"

Çukurova'da hasadın başladığını ama çiftçinin hasat sevinci yaşayamadığını aktaran Ayhan Barut, "Mısır hasadı başladı ama taban fiyatı bekleyen çiftçimiz maalesef Ukrayna'dan gelen 110 bin tonluk ithalatla sarsıldı. İthalat sevdalısı AKP iktidarı, diğer tüm tarım ürünlerinde olduğu gibi maalesef kendi üreticilerimize ürettirmek yerine yine ithalatı tercih etti" dedi.

"EN AZ 7 LİRA OLMALI"

Türkiye'de yıllık 9 milyon ton civarında mısır tüketimi, 6,5 milyon ton civarında mısır üretimi olduğuna dikkat çeken Barut, şunları söyledi:

"Aradaki farkı her yıl ithalatla karşılıyoruz. Oysa buna gerek yok. Bunu üretecek potansiyelimiz ve birikimimiz var. Ama maalesef iktidar çiftçiyi desteklemediği, maliyetler 4-5 kat arttığı için çiftçi üretemez hale geldi. Bu sene 1 kilogram mısırın maliyeti yaklaşık 5-5.5 liradır. Yaklaşık ay önce bir kilogram mısırın fiyatı 7 liradan giderken şu an maliyetin altına düştü. İktidar ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nden bir kilogram mısıra en az 7 lira ve üzerinde fiyat verilmesini bekliyor çiftçimiz. İthalat önlensin, ithalata verilecek para çiftçimize gitsin. Çiftçiye ve tarıma destek verilsin."