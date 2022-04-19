ADANA'DAN AFGANİSTAN'A 3 TIR İNSANİ YARDIM

ADANA (DHA) - TÜRK Kızılayı Adana Şubesi'nce bağışçıların destekleri ile hazırlanan 3 TIR'lık insani yardım malzemesi Afganistan'a gönderildi.

Türk Kızılayı Afganistan'da yaşanan iç karışıklık nedeniyle orada bulunan ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyor. İki ay önce Afganistan'a 3 TIR yardım malzemesi ulaştıran Türk Kızılayı Adana Şubesi bu kez Geylani Dostluk ve Kardeşlik Vakfı'nın desteği ile içerisinde gıda, temizlik ve hijyen malzemelerinin bulunduğu 3 TIR'ı daha Yüreğir ilçesindeki Kızılay Afet Merkezi'nde yapılan duaların ardından Ankara'dan hareket edecek İyilik Treni'ne uğurladı.

'KIZILAY MİLLETİN İYİLİK ELİDİR'

Vakfın Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Karabulut ile üyelerin de katıldığı programda konuşan Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, iç ve dış göçü önlemek adına bu yardımlara düzenli olarak devam ettiklerini kaydetti. Saygılı, Dünyamızda savaşlar ve göçler ile birlikte her gün milyonlarca insanımız, yüz binlerce insanımız iç göç, dış göç yaşıyor. Biz de Kızılay olarak devletimizin aldığı karar çerçevesinde öncelikle Afganistan'da olan iç kargaşadan hareketle orada iç göçü önlemek, başka yerlere göç etmelerini engellemek adına başlattığımız yardım kampanyaları ile düzenli yardım gönderiyoruz. Bugün de Adanamızda Geylani Vakfı'nın katkıları ile gıda, temizlik, hijyen malzemeleri ile araçlarımızı doldurduk. Dünyanın 58 noktasında kriz yönettiğimiz gibi Ramazan ayında yoksul, ihtiyaç sahibi ve yetimlere dokunma amacıyla Afganistan'da da yarası olan insanlarımızın sofrasına katık olma, kaşığına lokma olma adına milletimizden gelen bağışları ulaştırıyoruz. Çünkü Türk Kızılayı milletimizin iyilik elidir. Yaptığı bütün eylemi 85 milyon ülke insanı adına yapar diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel