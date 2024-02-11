Adana'da trafik kazası ve silahlı kavga: 3 yaralı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazası ve sonrasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kaza sonucu çarpışan otomobil ve motosiklet sürücüsü arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafik kazası ve sonrasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
N.E.Ü. yönetimindeki 01 ADU 584 plakalı otomobil, Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda T.T. (21) idaresindeki 01 ALA 401 plakalı motosikletle çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsünün kaza yerine gelen yakını S.E. (33), otomobili kullanan N.E.Ü. ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda birbirlerine tabancayla ateş eden S.E. ve N.E.Ü. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.