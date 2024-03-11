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Adana'da tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba gözaltına alındı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir baba, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü. Olayın ardından baba polis tarafından gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba gözaltına alındı.

Ziyapaşa Mahallesi'ndeki evlerinde T. E. (66) ile uyuşturucu almak için para istediğini öne sürdüğü oğlu Hazım E. (38) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada baba T. E, av tüfeğiyle oğluna ateş etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hazım E'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hazım E'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Baba, eve gelen polislere olayda kullandığı silahla teslim oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Seyhan Adana Baba Olaylar Aile İçi Şiddet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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