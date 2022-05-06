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Sulama kanalında ceset bulundu

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Ali Hocalı Mahallesi'ndeki hidroelektrik santrali çalışanları, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kanaldan çıkarılan ceset, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

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