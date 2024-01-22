Adana'da seyir halindeki pikap yangını söndürüldü
Adana'nın Karaisalı ilçesinde seyir halindeyken yanan pikap, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, Çukur Mahallesi yolunda seyir halindeyken alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, pikapta çıkan yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında pikapta hasar oluştu.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde seyir halindeyken yanan pikap, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, Çukur Mahallesi yolunda seyir halindeyken alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, pikapta çıkan yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
Yangında pikapta hasar oluştu.