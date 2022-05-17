Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey anıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey anıldı

AA - Fatih Azgın - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey anıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, Milli Mücadele kahramanı şehit Kaymakam Saim Bey kabri başında anıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, Milli Mücadele kahramanı şehit Kaymakam Saim Bey kabri başında anıldı.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Sümmani Göztaş, öğretmen ve öğrenciler Şehit Kaymakam Saim Bey'in mezarını ziyaret etti.

Ziyarette şehit Kaymakam Saim Bey ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, yaptığı açıklamada, "Kurtuluş Bayrağı" geleneği başlatacaklarını söyledi.

Şehit Kaymakam Saim Bey'in mezarına astıkları bayrağın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında tören alanına getirileceğini aktaran Gürçam, "Bayrak, 2 Haziran'da Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hoşkadem Camisi minaresine asılacak. Kurtuluş Bayrağı geleneğini bundan sonra da devam ettireceğiz." diye konuştu.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Hisarcık, Kozan, Adana, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title