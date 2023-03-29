Adana'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü

ADANA'nın Seyhan ilçesinde gece yarısı etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde gece yarısı etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu kentin merkez Seyhan ilçesinde gece yarısı yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağış kısa bir süre sonra etkisini yitirdi.