Adana'da ruhsatsız silah operasyonu: 5 tabanca ve 270 silah parçası ele geçirildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde yapılan operasyonda, ruhsatsız 5 tabanca ve 270 silah parçası bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde, ruhsatsız 5 tabanca ve 270 silah parçası ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Ekipler, evdeki aramalarda ruhsatsız 5 tabanca, 41 mermi ve 270 silah parçası buldu.
İkametteki Doğan D, ekiplerce gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyette, "hırsızlık" ve "görevi yaptırmamak için direnme" gibi 10 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.