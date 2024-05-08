Adana'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Adana'nın Seyhan ilçesinde, Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, bisikletle yolda ilerleyen İbrahim Vuranay'a çarptı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Vuranay'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bisikletle yolda ilerleyen İbrahim Vuranay'a (59) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Vuranay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.