Adana'da otomobil ağaca çarptı, sürücü yaralandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekibince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.