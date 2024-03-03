Adana'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mercimek Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.