Adana'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Aladağ ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kabasakal Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.