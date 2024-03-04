Adana'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Aydınlatma Direğine Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Adana'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 E 3236 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, otomobilde sıkışan 2 yaralıyı bulunduğu yerden çıkarttı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.