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Adana'da kaybolan gencin cesedi Seyhan Baraj Gölü'nde bulundu

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Adana'da iki gün önce kaybolan Mehmet Gani Üzgün'ün cesedi Seyhan Baraj Gölü'nde bulundu. Üzgün'ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da iki gün önce kaybolan gencin Seyhan Baraj Gölü'nde cesedine ulaşıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde vatandaşlar, gölde bir erkek cesedi olduğunu fark edip durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kıyıya çıkartılan cesedin, 2 gün önce ailesi tarafından polise kayıp başvurusunda bulunulan Mehmet Gani Üzgün'e (25) ait olduğu belirlendi.

Üzgün'ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Seyhan Baraj Gölü Adli Tıp Kurumu Adana Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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