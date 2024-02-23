Adana'da İçme Suyu Borusu Patladı, Tır Çukura Düştü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir tır, içme suyu borusunun patlaması sonucu oluşan çukura düştü. Patlama nedeniyle çevredeki iş yerleri su altında kaldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir tır, içme suyu borusunun patlamasıyla oluşan çukura düştü.
Emek Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde içme suyu borusu, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlama sonucu bulvarda büyük çapta çukur oluştu.
Bu sırada yoldan geçen 01 BZR 38 plakalı silobas dorse takılı tır, çukura düştü.
Borunun patlaması nedeniyle de bölgedeki bazı iş yerlerini su bastı.
Araç sürücüleri ise suyun kapladığı yolda güçlükle ilerleyebildi. Polisin güvenlik şeridiyle kapattığı yolda, belediye ekipleri çalışma başlattı.