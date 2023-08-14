Adana'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Adana'da parke taşı ile kapı kilidini kırıp giren ve bir tatlıcı dükkanından yazar kasa çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Aynı şüphelinin bir zincir marketten de yazar kasa ve malzeme çaldığı ortaya çıktı.

ADANA'da parke taşı ile kapı kilidini kırıp girdiği, tatlıcı dükkanında söktüğü yazar kasa ile kaçan Mustafa Yigin (28), yakalandı. Hırsızlık kameraya yansırken, şüphelinin bir zincir marketten de yazar kasa ve malzeme çaldığı ortaya çıktı.

Olay, 5 Ağustos'ta saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Bir kişi, kaldırımdan söktüğü parke taşı ile tatlıcı dükkanının cam kapısındaki asma kilidi kırdı. İçeri giren şüpheli, dükkandaki çekmeceleri arayıp, ardından yazar kasaya yöneldi. Şüpheli, içinde 655 TL olan yazar kasayı açamayınca söküp, kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Şeyhmus Ö.'nün (35) şikayeti sonrası çalışma başlatıldı.

'ZARARI KARŞILAMAK İSTİYORUM'

Polis, şüphelinin Mustafa Yigin olduğunu belirledi. 6 Ağustos'ta da Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'ndaki bir zincir markete girip, 200 paket sigara, şampuan, bisküvi ve çikolata ile 2 yazar kasayı çalan şüpheli, evine düzenlenen baskın ile yakalandı. Emniyete götürülen Mustafa Yigin, suçunu itiraf edip, "İş yerlerindeki yazar kasaları çaldım. Kasaları, içindeki paraları aldıktan sonra hatırlamadığım bir bölgeye attım. Sigaraları ise sokaktan geçen birine 500 TL karşılığında sattım. Pişmanım, zararı karşılamak istiyorum" dedi. İşlemleri sonrası Yigin, tutuklandı.