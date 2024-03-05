Üye Girişi
Haberler

Adana'da eski kız arkadaşını yaralayan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:

Adana'nın Seyhan ilçesinde eski kız arkadaşıyla sokakta tartışan şüpheli, tabancayla Tülay T'yi yaraladıktan sonra gözaltına alınmıştı. Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Yaralı Tülay T'nin tedavisi ise devam ediyor.

Adana'da sokakta tartıştığı eski kız arkadaşını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13316 Sokak'ta dün eski sevgilisi Tülay T'yi (25) tabancayla boynundan yaralayan Cengiz K'nin (35) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tülay T'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Cengiz K, dün Gülbahçesi Mahallesi'nde tartıştığı eski kız arkadaşı Tülay T'yi boynundan yaralamış, daha sonra da aracıyla özel bir hastaneye götürmüştü. Polis, zanlıyı hastanede gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Seyhan Adana Güvenlik Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Düğün Dernek 2 oyuncuları! Düğün Dernek 2 Sünnet filmi konusu, oyuncuları ve Düğün Dernek Sünnet özeti! Düğün Dernek 2 nerede çekildi? Düğün Dernek 2 Sünnet ne zaman çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! Senden önce neden yok, yeni bölüm ne zaman, günü mü değişti? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Muğla'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 6 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Mustafa Bozbey kimdir? CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? BURSA SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Bursa Yerel Seçim anket sonuçları! SİNOP İFTAR VAKTİ | Sinop'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KAYSERİ SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Kayseri Yerel Seçim anket sonuçları! SİİRT İFTAR VAKTİ | Siirt'te iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title