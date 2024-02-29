Adana'da devrilen cipin sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, devrilen cipin sürücüsü Selman Büyükkeleş yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, devrilen cipin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mercimek Mahallesi'nde Selman Büyükkeleş (37) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen cip, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.
Büyükkeleş'in araç içerisinde sıkıştığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Büyükkeleş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.