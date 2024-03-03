Adana'da cip ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde K.A. yönetimindeki bir cip ile E.K'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü ve arkasındaki Ö.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde cip ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
K.A. yönetimindeki 01 ASF 785 plakalı cip, Şehit Ziya Özkozanoğlu Caddesi'nde E.K'nin kullandığı 01 DZG 20 plakalı motosikletle çarpıştı.
Savrulan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki Ö.K. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.