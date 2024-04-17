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Adana'da Çapa Makinesine Sıkışan Kişi Kurtarıldı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde çapa makinesine ayağı sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Adana'da çapa makinesine ayağı sıkışan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ceyhan ilçesi Tumlu Mahallesi'ndeki evinin yanındaki çinko ile kapalı bir alanda çapa yapan kişi, ayağını makineye kaptırdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla ayağı makineden kurtarılan kişi, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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