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Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda dairede büyük çapta hasar meydana geldi.

Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın son katındaki dairede yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile polis ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangının çıktığı daireye girerek alevlere müdahale etti.

Diğer katlara sıçramadan söndürülen yangın sonucu dairede büyük çapta hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Çukurova İtfaiye Adana İtfaiye Güvenlik Adana Yaşam Güncel Haberler

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