Adana'da 2 Bin 55 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Yakalandı
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Adana'nın Yumurtalık ve İmamoğlu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerinde 2 bin 55 kök Hint keneviri, 7,4 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Yumurtalık ve İmamoğlu ilçelerinde 2 bin 55 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Adreslerde, 2 bin 55 kök Hint keneviri, 7,4 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel