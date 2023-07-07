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Adana'da 2 Bin 55 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Yakalandı

Adana'da 2 Bin 55 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Adana'nın Yumurtalık ve İmamoğlu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerinde 2 bin 55 kök Hint keneviri, 7,4 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Yumurtalık ve İmamoğlu ilçelerinde 2 bin 55 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde, 2 bin 55 kök Hint keneviri, 7,4 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

Yumurtalık İmamoğlu Adana Güncel Haberler

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