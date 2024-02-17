Adana'da 13 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hükümlünün ilçede olduğunu tespit etti ve düzenlenen operasyonla yakaladı. Yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 ayrı suçtan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün ilçede olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.