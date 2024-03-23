Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye'de Vesayetçi ve Darbeci Anlayışa Son Verildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "22 yıldır eser ve hizmet siyaseti yaparken diğer yandan da ülkemizin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için sessiz devrim sayılabilecek reformları hayata geçirdik. Bundan sonra bu ülkede bir daha vesayetçi anlayış hortlamasın, bir daha darbeci anlayış gün yüzüne çıkmasın diye sayısız reform yaptık." dedi.

Tunç, Bartın'ın Kozcağız beldesinde belediye tarafından kapalı pazar yerinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta seçmenlerin vereceği kararla beldede oy rekoru kırılacağına ve gerçek belediyecilik hizmetlerinin artarak devam edeceğine inandıklarını söyledi.

Gerçek belediyeciliğin Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği olduğunu belirten Tunç, 2002'den itibaren gerçek belediyecilik anlayışının, tüm ülke sathına eser ve hizmet siyaseti olarak yayılarak markalaştığını anlattı.

"İstikrar ve kalkınma hamleleriyle ülkemizi geliştirmeye devam edeceğiz"

Tunç, iktidarları boyunca insanı güçlendirmek için çalıştıklarını, eğitime, sağlığa, sosyal politikalara, adalete ve güvenliğe önem verdiklerini vurgulayarak, "İnsanımız güçlü olsun diye bunları yaptık. Güçlü insan, güçlü aile demektir, güçlü aile güçlü toplum demektir. İstikrar ve kalkınma hamleleriyle ülkemizi geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ülkenin fiziki kalkınmasını sağlarken, altyapı problemlerini giderdiklerini, 22 yıldan bu yana eser ve hizmet siyasetiyle 81 ili yatırımlarla donattıklarını dile getiren Tunç, şöyle devam etti:

"22 yıldır eser ve hizmet siyaseti yaparken diğer yandan da ülkemizin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için sessiz devrim sayılabilecek reformları hayata geçirdik. Bundan sonra bu ülkede bir daha vesayetçi anlayış hortlamasın, bir daha darbeci anlayış gün yüzüne çıkmasın diye sayısız reform yaptık. Yapısal dönüşümleri hayata geçirdik. Anayasamızda gerçekleştirdiğimiz reformlarla sizlerin onayıyla bundan sonra bu ülkede darbeler olmasın, vesayetçi anlayış bir daha yeşermesin, bir daha milli iradenin önü kesilmesin diye gerçekleştirdiğiniz o reformları daha da kalıcı hale getirmenin yoluyla, yeni anayasayla Türkiye Yüzyılı'na devam edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın.

Önümüzün kesilmek istendiği her noktada sizler bizim önümüzü açtınız. 17-25 Aralık, Gezi olayları, 15 Temmuz hain darbe kalkışması ve bütün krizlerde sizler devreye girdiniz, yolumuzu açtınız. Biz de sizin o açtığınız yolda milli irade bayrağını yere düşürmeden, hiç durmadan, yorulmadan, koşmaya devam edeceğiz."

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ile Kozcağız Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa Karaman'ın da konuşma yaptığı programda Tunç, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.