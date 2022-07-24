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Abe suikastı zanlısı için akıl sağlığı raporu talep edildi

AA - Büşra Selvi Öğütcen - Güncel
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Abe suikastı zanlısı için akıl sağlığı raporu talep edildi

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo suikastı zanlısı için akıl sağlığı raporu istendi.

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo suikastı zanlısı için akıl sağlığı raporu istendi.

Kyodo ajansının haberine göre, Nara Bölge Savcılığı, suikastla ilgili dava açılmadan önce zanlı 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Nara Bölge Mahkemesine başvurdu.

Mahkeme, savcılığın talebini onayladı.

Yamagami'nin, bu nedenle bir sağlık kurumuna sevk edileceği ve burada 29 Kasım'a kadar gözetim altında tutulacağı ifade edildi.

Bu arada, avukatları dava açıldıktan sonra da Yamagami'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının yeniden değerlendirilmesini talep edebilecek.

Diğer yandan Yamagami'nin evinde ele geçirilen el yapımı silahların öldürücülüğü incelenecek.

Eski Japonya Başbakanı Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında, göğsünden vurulmuştu.

Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.

Abe için 12 Temmuz'da Tokyo'nun merkezindeki Zojo-Ji Budist Tapınağı'nda az sayıda kişiyle basına kapalı bir cenaze töreni gerçekleştirilmişti.

Japon yetkililer, 19 Temmuz'da, Abe suikastını düzenleyen Yamagami Tetsuya'nın gözaltı süresinin, resmi suçlamada bulunulana kadar 10 gün daha uzatılması için mahkemeden onay alındığını belirtmişti.

Yamagami'nin, savcıların resmen cinayet suçlamasında bulunup bulunmama konusunda karar vermesi gereken 29 Temmuz'a kadar gözaltında tutulabileceği ifade edilmişti.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

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