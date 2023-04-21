ABD'nin California eyaletinde yıllar sonra ilk kez talep edilen suyun tümü karşılanabilecek

ABD'nin California eyaletinde son zamanlardaki aşırı yağışlardan ötürü, yıllar sonra ilk defa şehirlerin ve çiftliklerin talep ettiği suyun tamamının karşılanabileceği bildirildi.

ABD'nin California eyaletinde son zamanlardaki aşırı yağışlardan ötürü, yıllar sonra ilk defa şehirlerin ve çiftliklerin talep ettiği suyun tamamının karşılanabileceği bildirildi.

California Su Kaynakları Departmanından yapılan açıklamada, Devlet Su Projesi kapsamında yaklaşık 27 milyon kişiye ve 750 bin dönümlük tarım arazisine su temin eden 29 kuruluşa tam tahsis sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, şiddetli yağışlar sonucu eyalet genelinde bulunan havzalardaki doluluk oranının perşembe günü itibarıyla ortalamanın yüzde 105'i olarak ölçüldüğü, kar sularıyla bu oranın daha da artacağı ifade edildi.

Güney California için kritik su kaynağı Colorado Nehri Havzası'nda hala 23 yıllık kuraklığın devam ettiği aktarılan açıklamada, California halkına suyu dikkatli kullanmaları tavsiyesinde bulunuldu.

ABD'de kuraklık ölçümlemesi yapan Drought Monitor sitesinde bu hafta itibarıyla California'nın yüzde 65'inden fazlasının artık kuraklık riski altında olmadığı belirtildi.

California'da su talepleri tam olarak en son 2006'da karşılanmıştı.

7 eyalet ve 30 Amerikan yerlisi kabile Colorado Nehri'ne bağımlı

Yaklaşık 2 bin 300 kilometreyle dünyanın en uzun ırmakları arasında yer alan Colorado Nehri'nde artan nüfus ve tarımsal kullanım, kar sularındaki azalma, buharlaşma ve kuraklık sebebiyle rekor seviyede düşüş kaydedilmişti.

Nehrin üzerindeki iki baraj gölü Mead ve Powell, nehirden faydalanan eyaletlere su tedarikinde önemli yer tutuyor. Milyonlarca kişinin içme suyu ihtiyacının yanı sıra tarımsal sulama için de bu göllerden faydalanılıyor.

Göllerde ayrıca hidroelektrik üretimi yapılıyor. Su seviyesindeki azalma elektrik kesintisi riskini de artırıyor.

Güney California Metropolitan Su Bölgesi Yönetim Kurulu, 27 Nisan'da eyalette yaşanan su kıtlığı için acil durum ilan etmişti.

Buna göre 6 milyon nüfusun etkilendiği Güney California'da 1 Haziran'dan itibaren dış mekan sulamalarının haftada bir güne indirilmesi kararı alınmıştı.

ABD'nin California eyaletinde 15 Mart'ta aşırı yağmur ve kar yağışı şeklindeki şiddetli hava olayları nedeniyle yüz binlerce kişinin sel baskını riski altında olduğu belirtilmişti.

California'da son aylarda etkili olan yağışlar ise eyaletin su havzalarını neredeyse tamamen doldururken bölgedeki kuraklık sorununu da büyük oranda çözmüştü.

3 yıldır yaklaşık 33 milyon nüfusu etkileyen büyük bir su kıtlığının yaşandığı eyalette son yağışlarla sıkıntının azaldığı, kuraklıktan etkilenenlerin sayısının 4,6 milyona düştüğü kaydedilmişti.