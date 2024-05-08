ABD'li müzik grubu Pink Martini Antalya'da sahne aldı

ABD'li müzik grubu Pink Martini, Antalya'nın Serik ilçesinde "Regnum Live in Concerts" kapsamında Antalya'da sahneye çıktı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen konserde Pink Martini, müzikal tarzını ve enerjisini Türk ve yabancı dinleyicileriyle buluşturdu.

Grubun solistliğini Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı China Forbes yaptı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan grup, sevilen parçalarının yanı sıra Türkçe olarak Aşkım Bahardı ve Üsküdar'a Gideriken parçalarını da seslendirdi.

Antalya'da ilk kez sahne alan gruba misafirlerin ilgisi büyük olurken, katılımcılar konser sonunda grubu ayakta alkışladı.