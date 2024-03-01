Üye Girişi
Haberler

ABD'li Hunter Alan, Türk kadınla evlenerek İslamiyet'i seçti

Güncelleme:

ABD'nin Iowa eyaletinde yaşayan Hunter Alan, Bolu'da tanıştığı Ayşe Nur Mercan ile evlenerek Müslüman oldu. Bolu Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde İslamiyet hakkında bilgi alan Alan, Hasan Can ismini aldı.

Bolu'da, ülkesinde tanıştığı Türk kadınla evlenme kararı alan ABD vatandaşı Hunter Alan, İslamiyet'i seçti.

ABD'nin Iowa eyaletinde yaşayan 26 yaşındaki Alan, Bolu'dan ülkesini ziyarete giden Ayşe Nur Mercan ile tanışarak evlenme kararı aldı.

Bir süre sonra Müslüman olmak isteyen Alan, Mercan ile Türkiye'ye geldi.

Bolu Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde Müftü Hüseyin Demirtaş, İslamiyet hakkında Alan'a bilgi verdi.

Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Alan, "Hasan Can" ismini aldı.

Demirtaş, Alan'a "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar takdim etti.

Alan, uzun zamandır huzur hissedeceği, akla ve ilme uygun düşen dünya görüşü aradığını belirterek, "Ayşe Nur ile dünya görüşümün uyuştuğunu gördükten sonra İslam dinini seçtim." dedi.???????

Kaynak: AA / Güncel

Müftü Bolu Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GELİN EVİ HAFTANIN KAZANANI KİM? 50 bin TL'lik ödülü hangi gelin kazandı? Gelin Evi Zonguldak birincisi kim? Düğüm 4. bölüm ne zaman? Düğüm 4. bölüm yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak? Rafet Vergili kimdir? MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili kaç yaşında, nereli? İbrahim Çenet kimdir? Cumhur İttifakı Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet kaç yaşında, nereli? İsmail Hakkı Esen kimdir? MHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen kaç yaşında, nereli? Reşit Polat kimdir? AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat kaç yaşında, nereli? Mahsun j hangi kanalda? Mahsun j nerede, hangi platformda yayınlanıyor? Bayram Çelik kimdir? MHP Amasya Belediye Başkan Adayı Bayram Çelik kaç yaşında, nereli? Bekir Aksun kimdir? Cumhur İttifakı Erzincan Belediye Başkan adayı Bekir Aksun kaç yaşında, nereli? Serdar Soydan kimdir? MHP Mersin Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan kaç yaşında, nereli? Yavaş mı Altınok mu? 2024 Ankara Belediye Başkan adayları anketinde kim önde? Anketler ne söylüyor? Cengiz Ergün kimdir? MHP Manisa Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün kaç yaşında, nereli? Spotify şarkı falı nasıl bakılır? Spotify şarkı falı ne işe yarar, nereden bakılır? 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak 2024? Spotify yeni özelliği "Şarkı Falı" nedir? Song Psychic (Şarkı Falı) nasıl kullanılır? Şarkı Falı ücretsiz mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title