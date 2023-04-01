Abd-Kanada Sınırına Yakın Bölgede 8 Ceset Bulundu

OTTAVA, 1 Nisan (Xinhua) -- Kanada polisinden yapılan açıklamaya göre Perşembe günü ABD sınırında 6 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından Cuma günü öğleden sonra 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

OTTAVA, 1 Nisan (Xinhua) -- Kanada polisinden yapılan açıklamaya göre Perşembe günü ABD sınırında 6 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından Cuma günü öğleden sonra 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Polis tarafından düzenlenen basın toplantısında, Kanada'nın Akwesasne kentinde St. Lawrence Nehri'nden cesedi çıkarılan 8 kişinin, muhtemelen ABD'ye girmeye çalışan Rumen ve Hint kökenli iki aileden oluştuğu ifade edildi.

Cuma günü bulunan iki ceset, Rumen asıllı Kanada vatandaşı olan üç yaşından küçük iki çocuğa aitti.

Polis, adli tıp görevlileri tarafından nedeni belirlenecek olan ölümler hakkında herhangi bir spekülasyon yapmayacaklarını söyledi.

Öte yandan bölge halkından 30 yaşındaki bir adamınsa hala kayıp olduğu belirtiliyor. Akwesasne polisi, bu kişiyi su yollarında aramayı sürdürdüklerini söyledi.

Akwesasne, Kanada-ABD sınırında, Quebec ve New York eyaletleri topraklarında yer alan, Montreal'in yaklaşık 120 km batısında bulunan bir Mohawk topluluğudur.