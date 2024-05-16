ABD, İsrail'e Filistin vergi gelirlerini aktarması için baskı yapıyor

ABD'nin, Filistin yönetimi için toplanan vergi gelirlerini elinde tutan İsrail'e gelirleri aktarması için baskı yaptığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ABD'nin baskısı, İsrail Maliye Bakanlığının, Filistin yönetimi için nisan ayında toplanan 46 ila 54 milyon dolar arasındaki vergi gelirini göndermeme kararını doğrulamasının ardından geldi.

ABD'li üst düzey yetkililer, söz konusu vergi gelirlerini aktarmaları için yakın zamanda üst düzey İsrailli yetkililere "ağır baskı" uygularken, bunu yapmamanın Batı Şeria'da "akut bir ekonomik krize yol açacağı" ve gerilimi tırmandırabileceği uyarısında bulundu.

Filistin yönetimi bu hafta başında, İsrail'in nisan ayı ödemelerini göndermemesi nedeniyle kamu sektörü çalışanlarına mart ayı maaşlarının sadece yüzde 50'sini ödeyeceğini ve borçların mali durum izin verdiği zaman ödeneceğini açıklamıştı.

İsrail'de aşırı sağcı fikirleriyle bilinen Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in vergi gelirlerini tutma kararının, Filistin yönetiminin, İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) üst düzey İsrailli yetkililere tutuklama emri çıkartılması için baskı yaptığı yönündeki tartışmaların ardından geldiği bildirilmişti.

Smotrich'in, Filistin'in "İsrail Devleti'ne karşı mücadele" çabalarını protesto etmek için İsrail tarafından Filistin yönetimi için 9 gün boyunca toplanan 46 milyon dolar vergi gelirini elinde tuttuğu belirtilmişti.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, geçen ayın sonlarında, uluslararası alanda devlet olarak tanınma yönündeki çabalarını sürdürmesi halinde Filistin yönetimine fon transferini keseceğini açıklamıştı.