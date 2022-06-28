ABD: Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin endişelerini çözmeye yönelik önemli adımlar attı - Haberler

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ABD: Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin endişelerini çözmeye yönelik önemli adımlar attı

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD: Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin endişelerini çözmeye yönelik önemli adımlar attı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin endişelerinin çözümüne yönelik önemli adımlar attığına inandıklarını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin endişelerinin çözümüne yönelik önemli adımlar attığına inandıklarını söyledi.

Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya'dan İspanya'ya seyahat eden gazetecilere uçakta açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Biden'ın yarın bir görüşme yapmasının beklendiğini kaydeden Sullivan, "İki lider, ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ve bölgesel konularda birlikte zaman harcama şansına sahip olacak. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği de görüşmede gündeme gelecektir ama ana odak olmasını beklemiyoruz." dedi.

Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda arabuluculuk yapmayacaklarını, bunun yerine iki ülkenin üyeliğinin NATO'nun çıkarına olduğunu göstermeye çalışacaklarını vurgulayarak, "Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin endişelerini çözmeye yönelik önemli adımlar attığına inanıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin endişelerinin tamamen çözüleceğine ve bu ülkelerin NATO üyesi olacağına da inancımız tam." diye konuştu.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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