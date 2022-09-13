ABD Dışişleri Bakanı Blinken Meksikalı mevkidaşı Ebrard ile görüştü

BUENOS Meksika'ya ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile uyuşturucu kaçakçılığı tehdidi, göç ve ABD ile Meksika arasındaki ekonomik meseleleri konuştu.

BUENOS Meksika'ya ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile uyuşturucu kaçakçılığı tehdidi, göç ve ABD ile Meksika arasındaki ekonomik meseleleri konuştu.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, ABD-Meksika Üst Düzey Ekonomik Diyalog toplantısı için bu ülkeye giden Blinken'in başkent Meksiko'da, Ebrard ile görüştüğünü belirtti.

Price, Blinken'in Ebrard ile fentanil üretimi ve ticaretinin ortak tehdidi, göç ve koruma taahhütlerine ilişkin Los Angeles Deklarasyonu'nun uygulanması dahil olmak üzere göçün güvenli, düzenli ve insani bir şekilde ele alınması ve ortak ekonomik çıkarları geliştirmek gibi konuları görüştüğünü bildirdi.

Haiti halkının desteklenmesi için bölgesel çabaları görüşen Bakanlar, ayrıca Birleşmiş Milletler'i daha etkili hale getirmek için Meksika ile ABD'nin işbirliğine devam edeceği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Geçen yıl haziran ayında ABD'nin ev sahipliğini yaptığı Amerikalar Zirvesi'nde imzalanan ve bağlayıcılığı bulunmayan Los Angeles Deklarasyonu, yasal göç yollarının genişletilmesi, göçmenlerin entegrasyonunun desteklenmesi, göç yönetimine yatırım yapılması ve kitlesel göç hareketleri ile insanları göçe zorlayan krizlerin çözümüne ilişkin hususları kapsıyor.

Geneli Orta Amerika ülkelerinden olmak üzere, her yıl milyonlarca göçmen, yeni bir hayat arayışıyla çoğu zaman karavanlarla geldikleri Meksika sınırından ABD'ye kaçak yollarla geçmeye çalışıyor.

Ekim 2021'den bu yana ABD'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1,7 milyonun üzerinde.