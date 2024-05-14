ABD'de Tüketici Harcamaları Yavaşlıyor

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de yavaşlayan gelir artışı nedeniyle tüketici harcamalarındaki artışın bu sene yüzde 1,9'a gerileyeceğini belirterek, yavaşlamanın büyük kısmının 2024'ün ikinci yarısında başlamasının beklendiğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'de yapışkan enflasyon, zayıf gelir büyümesi ve kötüleşen tüketici güveninin, 2024'ün ikinci yarısında tüketici harcamalarında trendin altında artışa zemin hazırladığı vurgulandı.

Hanehalkı reel harcanabilir gelir artışının ilk çeyrekte yüzde 1,7 olarak gerçekleştiği aktarılan açıklamada, bunun önceki iki çeyrekte gerçekleşen yüzde 4,1'lik artışa oranla kayda değer bir düşüş olduğu kaydedildi.

Açıklamada, toplam gelire en büyük katkıyı sağlayan reel iş gücü gelirinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,7 seviyesinde sabit kaldığına işaret edilerek, iş gücü piyasasının soğumasının muhtemelen 2024'ün ikinci yarısında gelir artışının daha da zayıflamasına katkıda bulunacağı ifade edildi.

Tüketicilerin net servetinin 2023'te hisse senedi piyasasındaki ve gayrimenkul sermayesindeki toparlanma nedeniyle yüzde 8,3 arttığına değinilen açıklamada, tüketicilerin, ocaktan bu yana ayda ortalama 44 milyar dolar tutarında fazla tasarrufu kullanmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, tahmini fazla tasarrufun Ağustos 2021'deki 2,1 trilyon dolarlık zirveden Mart 2024'te yüzde 46 azalışla 1 trilyon dolara indiği vurgulandı.

Yüksek finansman maliyetlerinin daha uzun sürmesi nedeniyle borç servisinin gelecek çeyreklerde daha yüksek bir eğilim göstermesinin beklendiği aktarılan açıklamada, kredi kartı harcamalarında 2022'nin son çeyreğinde yüzde 15,1 ile zirve yapan yıllık artışın, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,9'a gerilediği belirtildi.

Fitch, ABD'de yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 2,9'a çıkardı

Yapışkan hizmet enflasyonu ve hala yüksek olan nominal ücret artışının, Fed'in faiz indirimlerine başlamadan önce oldukça temkinli davranmasına neden olabileceğine işaret edilen açıklamada, "Son veriler, çekirdek enflasyon momentumunda bir artış olduğunu gösterdi. Fitch, 2024 sonu Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 2,9'a yükseltti. Temel hizmetler ivmesindeki son dönemdeki tersine dönüş, yılın ikinci yarısındaki faiz indirimlerinin zamanlamasını karmaşıklaştırıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fitch ABD Ekonomik Araştırma Başkanı Olu Sonola, ABD'de geçen yıl yüzde 2,2 artan tüketici harcamalarının bu sene yüzde 1,9 yükselmesinin beklendiğini belirterek, "Gelir artışının daha da yavaşlaması, pandemi tasarruflarının harcanması ve yüksek reel faiz oranlarının devam etmesi nedeniyle yavaşlamanın büyük kısmının 2024'ün ikinci yarısında başlaması bekleniyor." ifadesini kullandı.