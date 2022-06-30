ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması Açıklaması - Haberler

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ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması Açıklaması

AA - Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satmaları gerektiğini, bunun için ABD Kongresinden onay alabileceklerini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satmaları gerektiğini, bunun için ABD Kongresinden onay alabileceklerini söyledi.

Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'nin bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'ye F-16 uçaklarının satışıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söz verip vermediği sorulan Biden, şunları kaydetti:

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Kendisine söylediğim aralık ayında söylediğimle aynı. (Türkiye'ye) F-16 uçaklarını satmalıyız ve aynı zamanda uçakları modernize etmeliyiz. Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil. Aralıktan beri tutumumu değiştirmediğimi kendilerine ifade ettim. Bir karşılık da olmadığını ve sadece satmamız gerektiğini söyledim. Bunu yapabilmek için ihtiyacım olan şey Kongre onayı. Bu onayı alacağımızı düşünüyorum."

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

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