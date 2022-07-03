AA muhabiri Orhan Kuzu, dünyaevine girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AA muhabiri Orhan Kuzu, dünyaevine girdi

AA - Ahmet Özler - Güncel
 - Güncelleme:
AA muhabiri Orhan Kuzu, dünyaevine girdi

Anadolu Ajansı (AA) Karabük muhabiri Orhan Kuzu, hayatını Fatma Nur Ceylan ile birleştirdi.

Anadolu Ajansı (AA) Karabük muhabiri Orhan Kuzu, hayatını Fatma Nur Ceylan ile birleştirdi.

AA muhabiri Kuzu ile Ceylan, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle dünyaevine girdi.

Nikahı kıyan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, çifte ömür boyu mutluluk diledi. Köse, evlilik cüzdanını geline verdi.

Törene, çiftin yakınlarının yanı sıra AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu, kentte görevli gazeteciler ve mesai arkadaşları katıldı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Anadolu Ajansı Safranbolu Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title