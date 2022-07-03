AA muhabiri Orhan Kuzu, dünyaevine girdi Anadolu Ajansı (AA) Karabük muhabiri Orhan Kuzu, hayatını Fatma Nur Ceylan ile birleştirdi. Anadolu Ajansı (AA) Karabük muhabiri Orhan Kuzu, hayatını Fatma Nur Ceylan ile birleştirdi. AA muhabiri Kuzu ile Ceylan, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle dünyaevine girdi. Nikahı kıyan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, çifte ömür boyu mutluluk diledi. Köse, evlilik cüzdanını geline verdi. Törene, çiftin yakınlarının yanı sıra AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu, kentte görevli gazeteciler ve mesai arkadaşları katıldı. AA / Ahmet Özler - Güncel Anadolu Ajansı Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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