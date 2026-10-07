AA gündeminde İsrail'in Gazze saldırıları, ekonomi ve spor haberleri öne çıktı

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- İsrail, saldırılarıyla felakete neden olduğu Gazze'de Filistinlileri sürgün emelinden vazgeçmedi

İsrail, ardında haritadan silinmiş şehirler, genişletilmiş ve şiddetlenmiş bir işgal, defalarca zorla yerinden edildikten sonra küçük bir alana sıkıştırılmış ve umutları ellerinden alınmış insanlar bıraktı

Gazze Şeridi'nde umutları elinden alınmış Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında sürgün edilerek etnik temizliğe tabi tutulması planı hala İsrail hükümetinin gündeminde bulunuyor

(Faruk Hanedar/Kudüs)

2- İsrail, 3 yıldır bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde tarihi ve kültürel mirası da yok etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde farklı medeniyetlerden kalan binlerce yıllık 325 arkeolojik ve tarihi alanlardan 208'ini doğrudan hedef alarak tahrip etti

UNESCO, İsrail'in saldırılarla ihlal etmeyi sürdürdüğü 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes sonrası Gazze'deki tarihi veya arkeolojik alanlardan 164'ünün zarar gördüğünü doğruladı

(Burak Dağ/Kudüs)

3- AB'nin savunduğu değerlerle İsrail politikası arasındaki mesafe soykırımın 3. yılında da kapanmadı

İsrail'in Gazze'deki soykırımının üç yılı geride kalırken kamuoyu baskısıyla söylemini değiştiren AB'nin İsrail'e karşı tutumu, savunduğu demokrasi, insan hakları ve uluslararası hukuk ilkelerinin gerisinde kaldı

İsrail'in ticari imtiyazlarının kaldırılması ve aşırılık yanlısı bakanlara yaptırım uygulanması için uzlaşamayan AB'de, yasa dışı yerleşimlerle ticarete kısıtlama getirilmesi dahi yeterli desteği bulamadı

(Selen Valente Rasquinho/Brüksel)

4- Yasa dışı yerleşimlerle ticaretin sonlandırılması için öneriler geliştiren Vanden Boer'den AB'ye çağrı:

"(AB Komisyonu) Özellikle Batı Şeria'daki gelişmeler, E1 bölgesindeki ihaleler ve yerleşimlerin sürekli genişlemesi düşünüldüğünde harekete geçmeli. AB'nin söz konusu gelişmelere karşılık vermek ve etki yaratmak için gerçekten sahip olduğu araçlardan biri yasa dışı yerleşimlerle ticareti kesmek"

"Ulusal önlemlere baktığımızda bunun şimdiden işe yaradığını görüyoruz. Çünkü İsrail, Hollanda ve diğer ülkelerin uyguladığı ulusal yasaklar nedeniyle yerleşimlerdeki ihracatçıların uğradığı bütün kayıpları karşılayacağını açıkladı"

(Selen Valente Rasquinho/Brüksel) (Görüntülü)

5- BM Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in hesap vermemesinin saldırıları körüklediğine dikkati çekti:

"İhlallerin her birinde kronik bir hesap verebilirlik eksikliği gördük. Bu çatışmayı körükleyen unsurlardan biri de budur"

"Gazze halkının toplu olarak cezalandırıldığını gördük. Bu çatışma sırasında insani yardımın engellenmesiyle, kadınların, çocukların, erkeklerin öldürülmesiyle korkunç durumun daha da korkunç hale geldiğini görüyoruz. Geçen yıl ekimde ateşkes ilan edildiğinden bu yana dahi durmadı"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Avrupa Uzay Ajansından uzayda silahlanma ve Türkiye ile işbirliği mesajı

ESA Genel Direktörü Josef Aschbacher:

"(ABD'nin uzaya silah konuşlandırması) Avrupa uzayda silah konuşlandırmıyor, en azından ESA bunu yapmıyor. Yine de bu kesinlikle çok yakından izlememiz gereken bir durum"

"ESA ülkelerle ortaklığa her zaman çok açık ve Türkiye de onlardan biri, aynı zamanda çok hızlı gelişen ve çok önemli bir ülke"

"Türkiye ile işbirliğine yönelik bir anlaşmamız vardı fakat bu anlaşmanın süresi doldu. Dolayısıyla eğer yeni faaliyetler olacaksa yeni bir anlaşma müzakere etmemiz gerekecek"

(Mertkan Oruç/Antalya) (Görüntülü-Fotoğraflı)

7- Emekli astronot ve profesör Ewald, Türkiye'nin uzay alanında önemli adımlar attığını söyledi:

"(Türkiye) Hem uzaya fırlattığı uydularla kendi ihtiyaçlarını karşılamak, hem de işbirliği fırsatları aramak amacıyla uzay alanında büyük çaba sarf ederek önemli bir aktör haline geldi"

(Tuğba Altun/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- AVRUPA'DA AYRIMCILIK - Hollanda'da Müslüman ve yabancı düşmanlığı hayatın her alanında yükselişte

Hollanda DENK Partisi Milletvekili Doğukan Ergin:

-"Aşırı sağ istediği kadar yükselsin. Biz buradayız ve er ya da geç bize alışmak zorundalar"

-"Evet, gelişmeler iç açıcı değil. Irkçılık yükselişte, aşırı sağ yükselişte"

(Selman Aksünger/Lahey) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Sigorta sektörünün prim üretimi 1 trilyon liraya yaklaştı

Sigorta sektörünün bu yılın ağustos sonu itibarıyla toplam prim üretiminin yıllık bazda yüzde 28,1 artışla 971,8 milyar liraya ulaşması, sektörün büyüklüğünü ve sunduğu güvence kapasitesini ortaya koyarken, toplumda sigorta bilincini artırmayı hedefleyen Sigorta Haftası da 15. yılında 5-11 Ekim tarihlerinde tüm paydaşların katılımıyla Türkiye genelinde kutlanıyor

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar:

"2030 yılında sigorta penetrasyonunu yüzde 5'e, prim üretimini 50 milyar dolara taşıma hedefimizi, sigortalı tabanını genişletme ve koruma açığını azaltma hedefimizle birlikte ele alıyoruz. 2030 hedeflerimizin asıl anlamı, daha fazla insanın ve işletmenin riskler karşısında güvenle ayakta kalabilmesidir"

(Bahar Yakar/İstanbul)

10- Dubaili yatırımcıların Türkiye'de lojistik sektörüne ilgisi artıyor

Dubai Ticaret Odası Türkiye Ofisi Baş Temsilcisi Mert Danişger:

"Dubaili yatırımcılar Türkiye'de özellikle lojistik sektörünü yakından takip ediyor, liman işletmeciliği ve lojistik altyapısı yatırımcıların ilgilendiği alanlar arasında bulunuyor"

"Körfez bölgesini Türkiye'ye bağlayacak demir yolu projelerinin hayata geçirilmesi yeni bir lojistik güzergahı oluşturacaktır. Bu projeler hayata geçtiğinde hem kara yolunun yükünü azaltmış olacağız hem de malların Körfez bölgesinden Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha hızlı ve güvenli şekilde dağıtılmasını sağlayacağız"

(Yunus Türk/İstanbul)

11- Otomotiv ihracatı yılın 9 ayında tam gaz devam etti

Otomotivde ocak-eylül döneminde en fazla ihracat 5 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 3,8 milyar dolarla Fransa, 2,9 milyar dolarla Birleşik Krallık, 2,8 milyar dolarla İtalya ve 2,5 milyar dolarla İspanya takip etti

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

12- Başkentten 9 ayda 13,8 milyar dolarlık ihracat

Ankara'dan ocak-eylül döneminde ABD'ye 1,1 milyar dolar, Çin'e 959 milyon 968 bin dolar ve Slovakya'ya 921 milyon 958 bin dolarlık ihracat yapıldı

Dış satımın 1 milyar 810 milyon 550 bin dolarlık kısmı "elektrik ve elektronik", 1 milyar 555 milyon 805 bin dolarlık bölümü "kimyevi maddeler ve mamulleri" ürünlerinden oluştu

(Serhat Tutak/Ankara)

13- Rusya-Ukrayna İHA savaşında taraflar üstünlük arayışında

Rusya-Ukrayna Savaşı, İHA'ların etkin kullanımıyla savaş tarihinde yeni bir dönemi başlattı

Rusya saldırılarında Şahed, Geran, Gerbera ve Lancet gibi sistemler öne çıkarken Ukrayna saldırılarında FP-1, AN-196 Liutyi, UJ-26 Bober gibi İHA'lar tercih ediliyor

(Gökhan Çeliker/Ankara)

14- ŞEHRİN TARİHİNE AÇILAN KAPILAR - İstanbul'da kılıçların kuşandığı, törenlerin yapıldığı Edirnekapı

İstanbul'a gelen seyyah, tacir ve sivil halkın kullandığı önemli geçiş noktalarından biri olan kapı, Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan birçok tören, etkinlik ve merasime tanıklık etti

Sanat tarihçisi Elif Rana Kablıoğlu:

"(Fatih Sultan Mehmet) Ayasofya'da cuma namazını kıldıktan sonra muazzam bir tören alayı kurulmuştur. Edirnekapı'dan alaylarla, salavatlarla, dualarla, muazzam bir törenle şehre yeniden girmiştir"

(Şaduman Türkay-Ali Osman Kaya /İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- ASIRLIK MEKTEPLER - Emirgan İlkokulu 156 yıllık binasında eğitimi sürdürüyor

Emirgan Erkek Mektebi adıyla 1870 yılında eğitime başlayan okul, isim değişiklikleri ve restorasyon süreçlerinin ardından yeniden taşındığı tarihi binasında öğrencilerini geleceğe hazırlıyor

Okulun müdürü Selami Gürsoy:

"Sahilde tarihi bir camimiz, solda Emirgan Korumuz var. Yeşillikler ve bu güzelliklerin içerisinde öğrencilerimize güzel bir eğitim ortamı sunabilirsek kendimizi mutlu hissediyoruz"

(Hamdi Dindirek-Gökçe Karaköse /İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- İstanbul'da hava kirliliğinin arttığı dönemlerde hastane başvurularının yoğunlaştığı belirlendi

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yapılan araştırmada, İstanbul'da farklı dönemlere ait hava kirliliği verileri ile hastanelere yapılan başvurular karşılaştırılarak, hava kalitesindeki değişimlerin sağlık hizmetlerine başvurular üzerindeki etkisi incelendi

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Özkan Çapraz:

"Hava kirliliği özellikle KOAH ve astım gibi hastalığı olanlar, çocuklar ve 65 yaş üstü kişileri daha fazla etkiliyor. Çalışmada bunların hastanelere daha çok başvurduğunu tespit ettik"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Beşiktaş yöneticisi Üzeyir Engin, futbolda başarıların geleceğine inanıyor:

"Serdal (Adalı) başkanın önderliğinde inşallah Beşiktaş'ımızı hem bu sene şampiyon yapacağız hem de Avrupa'da çok büyük başarılara imza atacağız"

"Hem Avrupa'da olsun hem Süper Lig'de olsun hem Ziraat Türkiye Kupası'nda olsun Beşiktaş bu sene belki son yılların en büyük devrimini yapacak"

(Metin Arslancan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

18- Galatasaray, 30 günlük yoğun maç trafiğine giriyor

Sarı-kırmızılı ekip, 30 günlük dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Trendyol Süper Lig'de 8 kritik karşılaşmaya çıkacak

Galatasaray, söz konusu 8 maçın 5'ini iç sahada oynayacak

Bu dönemde ortalama dört günde bir maça çıkacak sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile de aynı yoğun süreçte karşılaşacak

(Can Öcal/İstanbul)

19- İsveçli futbolcu Rafferty, Kasımpaşa tercihiyle doğru bir adım attığına inanıyor:

"Kasımpaşa'dan teklif aldığımda çok mutlu oldum. Burada oynamanın doğru bir adım olacağını hissettim"

"Savunma ve hücum anlamında çok iyi olmamız gerekiyor, hataya yer veremeyiz. Galatasaray, en ufak hatada bizi hemen cezalandırabilecek bir takım"

"Burada iyi oynarsam benim için milli takım kapılarının açılacağını düşünüyorum. Avrupa'da ilk 5 ligden biri burası, gelişen çok iyi liglerden biri"

(Metin Arslancan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA